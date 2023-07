Pot med krošnjami na Rogli obišče vedno več tujih obiskovalcev

Pot med krošnjami Pohorje. Na Rogli obratuje že skoraj štiri leta, v tem času pa jo je prehodilo več kot pol milijona ljudi.

Atraktivna pot med krošnjami dreves z razglednim stolpom privablja veliko obiskovalcev, sporočajo iz podjetja. Pol milijontega obiskovalca so pozdravili ob koncu pomladne sezone, k njim pa po obdobju epidemije prihaja tudi vse več tujih gostov.

Največ Slovencev in Hrvatov

V prvih letih so zaradi pandemije covida-19 in posledično omejitve potovanj med obiskovalci našteli več kot 95 odstotkov domačih gostov, letos pa se je začel višati odstotek tujcev. Največ, skoraj tretjina, jih prihaja s Hrvaške, po okoli pet odstotkov predstavljajo Madžari in Avstrijci, gostje pa so tudi iz drugih držav, kot so Češka, Nemčija in Italija. Še vedno pa slovenski gostje predstavljajo več kot polovico vseh.

Samo lani so na Poti med krošnjami zabeležili dobrih 100.000 obiskovalcev, v začetku letošnjega leta, torej v zimski sezoni, pa so v primerjavi z letom prej zabeležili za dobro petino višji obisk, predvsem na račun hrvaških obiskovalcev. Do začetka letne sezone je namreč atrakcijo obiskalo okoli 45.000 obiskovalcev.

Sicer pa, kot poudarjajo v podjetju, je njihova glavna sezona poletje, saj jih julija, avgusta in septembra obišče največ ljudi. Med poletjem so zasnovali zanimiv program za vse generacije, konec poletja pa jih čaka še veliko praznovanje rojstnega dne. (NK, Foto: Pot med krošnjami)

