Posneli dokumentarni film o velikonočnici z Boča; poglejte, kako čudovita je!

Režiser Matej Vranič je posnel film Velikonočnica – Simbol varstva narave Boča, s katerim obeležujejo desetletje prizadevanj za varstvo narave na širšem območju Boča, Haloz in Donačke gore, kjer je 32 zavarovanih območjih.

Območje Boča je v naravovarstvenih krogih in tudi v širši slovenski javnosti zagotovo najbolj znano po nekdaj največji, danes pa le še najbolj znani slovenski populaciji velikonočnice.

Poljčanski planinci dobro skrbijo zanjo

Nahajališče velikonočnice na Boču je med bolj obiskanimi v Sloveniji v spomladanskem času. Ključni akter varovanja velikonočnice na Boču so poljčanski planinci, ki jim velikonočnica pomeni simbol ohranjene narave Boča.

Njeno cvetenje je vsako pomlad dobro medijsko pokrito, še posebej so nanjo ponosni tamkajšnji planinci iz Planinskega društva (PD) Poljčane, ki so tudi ključni akter varovanja velikonočnice. Na stotine prostovoljnih ur članov PD Poljčane je bilo že porabljenih za vzdrževanje infrastrukture na Bočki ravni, za skrb za ohranjanje nahajališč ter usmerjanje obiskovanja v času cvetenja. Že vrsto let tako s svojimi aktivnostmi skrbijo, da bi se velikonočnica ohranila, so ob tem sporočili avtorji.

Velikonočnica ime dobila po prazniku

Velikonočnica, imenovana tudi veliki kosmatinec, velikonočna roža ali ušivka, je ime dobila po krščanskem prazniku velike noči, saj se pojavi v zelo zgodnji pomladi. Cveti od februarja do sredine aprila. O dolžini življenja posamezne rastline ne vemo veliko, a zanesljivo živijo več desetletij.

Velikonočnica je ena redkih predstavnic stepskih rastlin pri nas in se pojavlja le v vzhodni Sloveniji. Nahajališča v Sloveniji predstavljajo zahodni rob sicer bolj kontinentalnega območja zemljepisne razširjenosti. V zadnjih desetletjih je kljub velikim naporom za varstvo in ohranjanje slovenskih nahajališč opažen upad številčnosti populacij. Je med zgodnje cvetočimi rastlinami in tako ena prvih znanilk pomladi.

Velikonočnica ima veliko zgodovinsko in simbolno vrednost v Sloveniji: najdemo jo v grbu občine Poljčane, je simbol Boča in krajinskega parka Boč – Donačka gora. (NK, STA)

Film lahko vidite TUKAJ: