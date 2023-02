Na več različnih lokacijah v Celju so neznani storilci prejšnji teden močno poškodovali več kot 20 mladih dreves.

Nekatera drevesa bo zaradi poškodb treba nadomestiti z novimi. Škodo so predstavniki podjetja Zelenice že popisali in bo precejšnja, o konkretni višini pa še ni mogoče govoriti, so sporočili s celjske občine, kjer ta nesprejemljiva dejanja, ki povzročajo veliko gmotno škodo, najostreje obsojajo. Žalosti jih, da se z vandalizmom uničujejo mlada drevesa, še zlasti zato, ker so sredstva zanje prispevali tudi občani in podjetja, ki so s tem izkazali pripravljenost sooblikovati lepšo podobo mesta, ki mora biti skupna skrb vseh prebivalcev Celja.

Izruvali ali polomili skoraj 10 dreves, mnogo so jih tudi poškodovali

Vandali so v mestnem sadovnjaku na Golovcu polomili ali izruvali pet dreves različnih sadnih sort in polomili 15 opor za drevesa. V Parku drevesce ob severni vezni cesti so poškodovali štiri drevesa, od tega je bilo eno drevo v celoti odžagano, ob novi kolesarski poti v bližini podhoda pri Plavi laguni pa so izruvali tri mlada drevesa. Več o tem v aktualnem Celjanu.