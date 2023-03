Posel: Mate Rimac v konjiškem podjetju RaMax

Po letu dni prizadevanj je predstavnikom podjetja RaMax v Slovenske Konjice uspelo privabiti hrvaškega podjetnika Mateja Rimca. Z njegovim podjetjem sicer sodelujejo že od leta 2018, zdaj upajo na novi pomemben posel.

Predstavnik konjiškega avtomobilskega dobavitelja RaMaX engineering Nejc Ramšak je za lokalni časopis NOVICE povedal, da jim je po dobrem letu dni prizadevanj Rimca le uspelo pripeljati v Slovenske Konjice. No, pravzaprav se je Rimac s sosednje hrvaške v Konjice pripeljal sam, s svojo Teslo in menda zelo užival v vožnji po štajerskih ovinkih.

Njihova skupna zgodba se je začela že leta 2018, ko je tedaj še Rimčevo podjetje za razvoj in izdelavo električnih koles Greyp Bikes iskalo poslovnega partnerja, ki bi pomagal razviti in bi izdelal vse plastične dele za njihova kolesa.

V RaMaxu zdaj, po Rimčevem obisku podjetja, upajo na novo sodelovanje.

