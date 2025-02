POPSTARS reUNITED oktobra na Štajerskem!

V Dobrem jutru na Radiu Rogla sta Peter in Iztok gostila Sebastiana, Steffania iz New Game Over, Cvetano iz Power Dancers in Alenko iz Bepop ladies. Vsi skupaj sestavljajo glasbenike, ki so bili pri publiki najbolj zaželeni v 90. letih preteklega stoletja in ob prelomu stoletja, zdaj pa so se znova združili in se pod imenom POPSTARS reUNITED vrnili na velike odre. Po velikem spektaklu, ki so ga uprizorili v Ljubljani, bodo še bolj začinjen in še boljši dogodek ustvarili v mariborski dvorani Tabor, 10. oktobra letos. Peter in Iztok sta seveda preverila, kako hitro Cvetana, Alenka, Steffanio in Sebastian zavrtajo vijak v klado lesa v rubriki ‘Sekunde in zvezde’, in vsem je šlo zelo dobro. Steffanio in Sebastian sta postala celo začasna prva svedra na tabli najboljših.



