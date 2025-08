Popolna zapora ceste Fram–Areh pri naselju Frajhajm

Od avgusta je popolnoma zaprta regionalna cesta med Framom in Arehom, natančneje pri naselju Frajhajm. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je sporočila, da bo zapora trajala do 18. oktobra 2025. V tem času bodo izvajali preplastitev vozišča, gradnjo zložb ter ureditev odvodnjavanja na približno 1,8 kilometra dolgem odseku ceste.

Za ves čas popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Areh–Spodnje Hoče–Slivnica–Fram in obratno. Uporabnike ceste prosijo za razumevanje in strpnost.