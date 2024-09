Popoldne: Športfest Poljčane

Ob dnevu slovenskega športa bo popoldne v Poljčanah velik športni dogodek, ki so ga poimenovali Športfest Poljčane. Na igrišču pri Osnovni šoli Kajetana Koviča se bodo zgodaj popoldne v dobrih dveh urah vrstile številne aktivnosti.

»Dejansko se bodo predstavila vsa športna društva, ki delujejo pri nas, od judo kluba, karateja, rokoborbe, šaha, pohodništva … Hkrati pa bomo imeli prikaz prve pomoči, oživljanja s pomočjo AED defibrilatorja in merjenje krvnega tlaka. Pripravili bomo tudi zdrave prigrizke …« našteje direktor občinske uprave Milan Ninić in povabi k skupnemu preživljanju aktivnega popoldneva.