Popoldne Poljčane tečejo za dober namen

V Poljčanah bo popoldne dobrodelna prireditev Poljčane tečejo za dober namen. Dogodek bo na športnem igrišču osnovne šole. Tam bo pripravljena športna, zabavna, glasbena in družabna vsebina za otroke in tudi za odrasle.

»Ne glede na padavine verjamemo, da se do popoldneva vreme zboljša in bomo lahko dogodek uspešno izpeljali,« pravi Bogomir Dolenc in znova povabi vse, da pridejo v Poljčane, odtečejo kak krog in seveda naredijo zelo dobro gesto.

Vsa zbrana sredstva bodo namreč donirali za pomoč pri terapijah in rehabilitacijah desetletnemu Luki Brajlihu in štiriletni Lani Bračič. Startnino v obliki prostovoljnega prispevka udeleženec uredi na samem dogodku. Vsaka prijava gre v žrebanje za nagrade pokroviteljev. Vsak, ki bo doniral nad 20 evrov, pa dobi kuponček za brezplačni burger. In to še ni vse: »Center za krepitev zdravja bo predstavil svoje vsebine, učenke in učenci OŠ Poljčane bodo pekli palačinke in jih ponujali obiskovalcem, tu bo tudi DJ Pero, nastopil bo šolski band, pripravljamo animacijski program za otroke, tako da bo zanimivo. Kar pa je najbolj pomembno – gibanje, rekreacija in tek – vsak naredi toliko krogov, kolikor želi. In da na koncu zberemo čim več sredstev za Luka in Lano,« dodaja Dolenc. (B. Petelinšek)