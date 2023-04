Poostren nadzor nad vozniki e-skirojev

Na voznike električnih skirojev je usmerjena nova letošnja preventivna policijska akcija, ki se po državi začenja danes.

Policisti bodo preverjali, koliko vozniki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu. Število tovrstnih vozil tudi pri nas zelo hitro narašča.

Letos se je v prometne nesreče zapletlo že 20 voznikov skirojev, več kot polovica jih je tudi povzročiteljev – lani se je v primerjavi z letom prej več kot podvojilo število voznikov skirojev v prometnih nesrečah, dva sta tudi umrla.

Vozniki skirojev naj uporabljajo za vožnjo primerne površine, opremljeni naj bodo s čelado (ta je obvezna za mladoletnike), slušalk in mobilnikov med vožnjo ne smejo uporabljati, predvsem pa naj ne vozijo prehitro in upoštevajo, da je skiro precej težje zaustaviti, zaradi malih koles je bolj občutljivo na neravne površine in manjše ovire, kot je denimo pesek.

PŠ