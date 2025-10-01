Ponting z novim mostom čez Muro

Iz inženirskega biroja Ponting, ki sta ga leta 1990 ustanovila Bistričana Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher, prihaja pomembna novica. Minulo soboto, 27. septembra, so v Ceršaku uradno odprli nov most za pešce in kolesarje. Most, ki prečka reko Muro, povezuje Slovenijo in Avstrijo vzdolž mednarodne kolesarske poti med mejnim prehodom Šentilj in mostom v Črncih pri Gornji Radgoni.

Lesen viseči most, dolg skoraj 98 metrov, ponuja osupljive razglede in že postaja znamenitost ter priljubljena točka za pešce in kolesarje.

»Projekt mostu Ceršak je bil zaradi svoje zahtevnosti velik izziv, ki smo ga v Pontingu z veseljem sprejeli,« pravijo v podjetju, ki je poleg projektiranja prevzelo tudi gradbeni nadzor. Most je rezultat sodelovanja več podjetij in je sofinanciran iz programa Interreg Slovenija–Avstrija.

Slovesnosti ob odprtju se je udeležilo več sto ljudi, ki so bili med prvimi, ki so prečkali most.

