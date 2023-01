Že tradicionalno ponovoletno druženje obeh celjskih muzejev, Muzeja novejše zgodovine Celje in Pokrajinskega muzeja Celje, je letos gostil slednji. Kolege iz Muzeja novejše zgodovine Celje so popeljali po razstavi Zloščeno do visokega sijaja, ki je na ogled samo še do februarja letos, ter po novi občasni razstavi Žovneški postanejo grofje Celjski. Prijetno druženje so zaključili z željo po nadaljnjem dobrem in uspešnem sodelovanju.

