Ponosno zastopali celjske barve

V minulih tednih so učenke in učenci Glasbene šole Celje ter dijakinje in dijaki glasbene smeri umetniške gimnazije, ki jo GŠ Celje izvaja s I. gimnazijo v Celju, več kot uspešno zastopali celjske barve na Mednarodnem tekmovanju pihalcev in trobilcev Woodwind & Brass v hrvaškem Varaždinu. Mednarodni žiriji in občinstvu se je predstavilo 21 tekmovalcev iz Celja, Kar polovica jih je prejela prvo nagrado, med temi pa jih je pet zasedlo eno od prvih treh mest v svoji kategoriji. Foto: GŠ Celje.

