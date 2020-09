Ponekod na Štajerskem začenjajo trgatev: tudi na konjiškem Zlatem griču

Letošnja trgatev se približuje. V vinogradih potekajo še zadnja dela, vinogradniki skrbno spremljajo dozorevanje grozdja. Kdaj bodo začeli s trganjem, bo predvsem odvisno od vremena v teh dneh, pa tudi od tega, kakšno vino želijo pridelati.

Tudi v vinogradih Zlatega griča opravljajo zadnja dela, v kleti pripravljajo opremo in prostor za nov vinski letnik. Pričakujejo, da bo na trgatvi sodelovalo 50 obiralcev, tokrat tudi ob upoštevanju ukrepov zaradi koronavirusa. Z obiranjem belega pinota za penino naj bi sicer začeli ta konec tedna, naslednji teden pa z obiranjem zgodnjih sort.

Zadnji mesec ključen!

V vinogradih konjiškega Zlatega griča za zdaj ni bilo večjih težav, čeprav je bilo to leto za-htevno zaradi obilja padavin. Zdaj je najbolj pomembno, da v teh dneh pred trgatvijo ne bo preveč dežja. “Za kakovost in količino so namreč ključni vremenski pogoji zadnji mesec pred trgatvijo. O dobri kakovosti bomo lahko govorili le v primeru lepega vremena in ustreznih temperaturnih razlik med dnevom in nočjo,” pojasnjuje direktor podjetja Silvo Žižek. Za zdaj sicer kaže, da bo letnik količinsko dober, zelo dobre kakovosti pa po prvih ocenah ne pričakujejo.

“Glavna razloga za takšno razmišljanje sta, da bo trgatev zaradi vremena letos od 7 do 10 dni pozneje in da je trta relativno dobro obložena. V takšnih letnikih je navadno kakovost slabša, seveda pa bomo zelo veseli, če se motimo.”

Kaže na zdrav pridelek

Ivana Podkrajšek iz konjiškega Kmetijsko-gozdarskega zavoda opaža, da je trenutno stanje v vinogradih na območju Dravinjske doline dobro. “Kaže se dober in zdrav pridelek, če ne bo v septembru kakšnih posebnosti, kot so dolgotrajno deževje, toča, napadi ptic, os ali vinskih mušic,” pravi. Doslej so vinogradniki bolezni dobro obvladali, a nevarnosti za dober letnik še ni konec, opozarja.

Najprej bodo začeli z obiranjem grozdja za peneča vina, nato bodo na vrsti zgodnje sorte, kot sta rizvanec in ranina, medtem ko začetek trgatve srednje poznih sort (muškat ottonel, beli pinot, chardonnay, sauvignon, modri pinot) pričakujejo proti koncu meseca. Trgatev poznih sort (laški rizling, renski rizling) bo v mesecu vinotoku, to je v oktobru.

(Nina Krobat)

Foto: arhiv portala novice.si