Ponaredki zlata in ponaredki recesije***

V ciklu ekonomije so vedno vzponi in padci. Po obdobju konjunkture se pričakuje recesija in obratno. Prvi del recesije smo doživeli med kovid krizo, ekonomisti pa napovedujejo realno recesijo v letošnjem letu, in sicer v drugi polovici leta.

Evropa je že zavita v nek gospodarski mrk predvsem zaradi vojne v Ukrajini, ki neposredno vpliva na naše trge. Kljub temu smo se v lanskem letu soočali z najnižjo brezposelnostjo v zadnjih 20 letih. Razlog najdejo v oživitvi gospodarstva po kovid krizi.



Priča smo draginji, ki nas je vse udarila po žepu, hkrati še višanje obrestnih mer, ki nam dražijo kredite in kupna moč posameznika se je oslabila. Posledično bodo to občutili ponudniki storitev in proizvodov, kjer se bodo prihodki znižali in prihajalo bo tudi do odpuščanja.

Torej kam z denarjem, ko nas zadane prava recesija?

Delniški trg med recesijo zna biti zanimiva naložba, seveda, če se investira v pravo smer. Pametno je opazovati trg, ko se trese. Nakup določenih vrednostnih papirjev je lahko pri padcu cene precej ugoden. Med recesijo se dobro obnesejo delnice, ki so podprte s strani potrošniške industrije in nujne potrebne za preživetje. Gre za bolj špekulativno naložbo, pri kateri je vedno potrebno opazovati trg. Pri tem moramo biti pazljivi tudi na stroške.



Nakup nepremičnine se tudi vedno dobro obnese v recesiji, saj običajno cene nepremičnin padejo. Trenutno pa je povpraševanje v Sloveniji še vedno višje od ponudbe, zato so cene nepremičnin ohranjajo rekordno visoko. Postopno višanje obrestnih mer znižuje povpraševanje po dolgoročnih kreditih, kar lahko malce ohromi nepremičninski trg.

Investiranje vase je vedno dobra naložba. V primeru brezposelnosti potrebujete denar, da lahko preživite. V primeru zdravstvenih težav potrebujete denar za čim hitrejše okrevanje. Navsezadnje za izobraževanje in pridobivanje novih znanj, da si povečujete vrednost na trgu delovne sile.



Investiranje v plemenite kovine, kot je zlato in srebro se je vedno dobro držalo skozi vihrava obdobja ekonomije. Zlato se je že odzvalo na opozorilne sunke recesije in je v letošnjem letu že doseglo prvi vrh vrednosti. Ko se ekonomski trgi umirjajo, je čedalje več povpraševanja po naložbenem zlatu, saj je naložba, ki ni špekulativna, ohranja vrednost denarja in je dolgoročna naložba z doprinosom. Veliko ljudi se odloči za varčevanje v zlatu tudi za pokojnino. Določene naložbe pa so narejene tudi za kako leto ali manj, da se ohrani vrednost za druge naložbe. Prednost investiranja v zlato je, da pri nakupu in prodaji ni dodatnih stroškov, zlato pa odnesete in ga shranite kamorkoli sami želite.



V danem trenutku je unča zlata (31,10g) na borznem trgu vredna 1747,00 EUR, ekonomisti predvidevajo, da bo v prihodnje dosegla višjo vrednost. Predvidevanja so med 2000 in 4000 EUR.



Investicija v plemenite kovine je privlačna in vam zagotavlja finančno varnost, vendar je potrebno biti pazljiv pri nakupu. Na trgih se pojavljajo ponarejeni zlati kovanci in palice. Ponaredki so napravljeni natančno, tako da lahko marsikoga zavedejo. Vsekakor se izogibajte nakupu tega na ulici ali s strani posameznikov, ki zgolj le trgujejo. Zlate palice spremlja vedno certifikat s serijsko številko, za kovance pa vam lahko certifikat izda trgovec z naložbenim zlatom. Pravo preverbo kovine se opravi z napravo za zaznavanjem kovin, katero imamo specializirana podjetja, ki prodajamo plemenite kovine.



Varen nakup naložbenega zlata in srebra vam nudimo v našem podjetju. Omogočamo vam diskreten nakup in dostavo ter seveda tudi odkup naložbenih plemenitih kovin, po aktualnih borznih cenah.

