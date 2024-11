Pomoč za žrtve nasilja

Dnevi boja proti nasilju. Obeležujemo jih vsako leto med 25. novembrom in 10. decembrom.

Statistika. Lani so na CSD Celje obravnavali več kot 150 odraslih žrtev nasilja, ki so prijavile nasilje, policija pa je povzročiteljem nasilja izrekla ukrep prepovedi približevanja.

Združeni narodi so 25. november določili za dan boja proti nasilju nad ženskami, zato vsako leto potekajo dnevi boja proti nasilju nad ženskami od 25. novembra do 10. decembra. Slovenska nacionalna raziskava o nasilju v partnerskih odnosih v zasebni sferi je pokazala, da je vsaka druga ženska do dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja, v zadnjih dvanajstih mesecih je nasilje doživela vsaka peta ženska. Večina povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških, in sicer kar 92 odstotkov. Po podatkih NIZJZ je med osebami, ki so v partnerskem odnosu doživele nasilje, 75,6 odstotka žensk.

Večkrat izdajo prepoved približevanja

»Na celjski enoti centra za socialno delo (CSD) beležimo približno 60 novih ali ponovnih obravnav žrtev nasilja,« odgovarja Gabrijela Čoklc, koordinatorica za preprečevanje nasilja na CSD Celje. »Najpogosteje prijavo nasilja podajo žrtve same, v več kot 95 odstotkih,« ocenjuje in dodaja, da le redko prijavo podajo sorodniki, sosedje, prijatelji, čeprav morda vedo ali sumijo, da se v družini izvaja nasilja. »Po moji oceni v zadnjih petih letih število prijav in obravnav nasilja na našem območju raste.« Podatki, ki so nam jih posredovali s Policijske uprave Celje, kažejo, da je število obravnav nasilja v družini zadnjih pet let bolj ali manj konstantno, okoli 300 takšnih primerov zabeležijo letno. Pogosteje pa izdajo ukrep prepovedi približevanja – lani v 308 primerih, leta 2014 pa v 225 primerih.

V primeru ogroženosti: krizni center ali varna hiša

Žrtvam najprej ponudijo pogovor, da identificirajo nasilje: »Pogosto se namreč dogaja, da žrtve ne prepoznajo vseh oblik nasilja, ki ga doživljajo,« razlaga Gabrijela Čoklc. Ponudijo jim čustveno in moralno podporo, jih informirajo, opolnomočijo jih z ukrepi, ki jih za povečanje zaščite lahko izreče policija ali sodišče, in pomagajo poiskati primerno obliko pomoči. »Če gre za hudo ogroženost, jih seznanimo z možnostjo umika v varno okolje, to je v krizne centre za ženske in otroke žrtve nasilja ali v varno hišo.« Več o tem pa v aktualnem Celjanu.