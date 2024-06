Pomoč družini na domu: Z junijem višje cene, za uporabnike ni sprememb

Skrb. V Domu ob Savinji pomoč izvajajo že od leta 1999.

V celjski občini storitev pomoči družini na domu že od leta 1999 izvaja Dom ob Savinji. V sklopu Doma ob Savinji deluje Center za pomoč na domu, ki zagotavlja storitve, ki so namenjene izboljšanju kvalitete življenja starejših občanov in so pomembna oblika pomoči starejšim in invalidnim osebam, ki težko skrbijo sami zase. Za občane Mestne občine Celje storitev izvaja 34 redno zaposlenih oskrbovalk.

Ne na pleča uporabnikov

Na zadnji seji so celjski mestni svetniki potrdili, da se z junijem dvigne cena storitve pomoči družini na domu. Sedaj že stara ekonomska cena je od ponedeljka do sobote znašala 25,40 € na uro, nova pa je 26,91 € na uro, ekonomska cena za nedeljo je znašala 33,02 €, nova višja pa znaša 34,89 € na uro, za državni praznik je cena znašala 35,56 € na uro, trenutno aktualna pa je 37,54 € na uro. V predlogu, ki so ga potrdili mestni svetniki, je bilo, da se cene za uporabnika storitve v primerjavi z letom 2023 ne dvignejo in ostajajo enake. Za delovne dni od ponedeljka do sobote 6,50 € za uro pomoči, za nedeljske dni 7 € in za praznične dni 7,20 € za uro pomoči. Več o tem pa v aktualnem Celjanu.