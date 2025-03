Pomlad v Slovensko Bistrico prihaja s koncertom Okteta Planika

Oktet Planika v petek, 21. marca, prireja koncert z naslovom Naj bo pomlad. Koncert bo v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici, vstop pa je prost.

Na koncertu bodo obudili spomine na glasbeno zapuščino bratov Avsenik. »Melodije, ki so navduševale generacije bodo znova zaživele v vokalni izvedbi našega okteta in gostujoče vokalne skupine Florentine iz Selnice ob Dravi ter še enih gostov, saj bodo z nami tudi Gajstni muzikanti,« napoveduje član zasedbe Niko Turk in dodaja, da bodo zdaj ponovili koncert, ki so ga že imeli novembra lani skupaj s skupino Florentine v Selnici. »V Slovenski Bistrici pa bo dogodek na prvi pomladni dan, zato smo koncert poimenovali Naj bo pomlad.«

Pestro leto bo

Oktet Planika letos obeležuje že 45-letnico neprekinjenega obstoja. Zato so v letošnji koledar začrtali še več koncertov. Jeseni bo tudi večji koncert, tematsko obarvan z Avseniki, in to bo osrednja prireditev ob obletnici.

Oktet danes

Večina članov Okteta Planika prihaja iz Slovenske Bistrice ali okolice. Se je pa zasedba okteta v zadnjih letih precej spremenila. Ob menjavi umetniškega vodje Ignaca Pančiča, pred dvema letoma, so medse sprejeli novega vodjo, Aleša Marčiča. Tedaj so povabili tudi nove člane. Še vedno iščejo člana ali dva, sicer pa zdaj delujejo v naslednji zasedbi: prvi tenor: Sandi Kavkler, drugi tenor: Niko Turk, Matjaž Podlesek, bariton: Marko Sel, Darko Zebec, bas: Miroslav Vodovnik, Karel Kavkler ter umetniški vodja Aleš Marčič. (B. Petelinšek)