Pomečkan krompir s slanino

Sestavine za 4 osebe:

8 srednje velikih krompirjev

120 g naribanega edamca

120 g slanine

malo olivnega olja

sol

malo svežega drobnjaka

Priprava:

1. korak:

V soljeni vodi skuhamo krompir z olupom, ki smo ga prej temeljito očistili. Krompir kuhamo

dobre pol ure oziroma tako dolgo, da postane mehak. Pazimo, da je dovolj kuhan, lahko ga tudi malce razkuhamo, da ga bomo lažje sploščili.

2. korak:

Krompir odcedimo, malce počakamo, da izhlapi para, nato ga začinimo z olivnim oljem in soljo. Dobro premešamo in stresemo na pekač obložen s papirjem za peko. Z nožem v gomolje navzkrižno zarežemo in jih z lopatko za krompir pritisnemo ob pekač, da se sploščijo v polpet.

3. korak:

Po vsakem polpetu potresemo malo naribanega sira in nekaj koščkov narezane slanine.

Krompir postavimo v pečico in ga pečemo približno pol ure pri 200°C, da postane hrustljav in zlato-rjave barve. Zapečen krompir potresemo z malo nasekljanega drobnjaka ali peteršilja.

Tem slastnim hrustljavim krompirjem se le redko kdo zmore odreči.