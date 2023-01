Pomarančni kolač

Potrebujemo:

4 jajca

250 g sladkorja

2 dl olja

2 dl sveže iztisnjenega pomarančnega soka

lupinica dveh pomaranč

300 g moke

1 pecilni prašek

Za preliv:

sok 1 pomaranče

približno 100 g sladkorja v prahu

Cela jajca in sladkor penasto stepemo, dodamo olje, pomarančni sok, naribano lupinico in moko, presejano s pecilnim praškom. Namastimo in pomokamo model za kolač in pečemo v ogreti pečici 40 minut pri 180-190 stopinjah. Pečeni kolač pustimo še nekaj časa v modelu, nato ga zvrnemo na krožnik ali mrežo in še mlačnega prelijemo s pomarančnim sokom pomešanim s sladkorjem.

