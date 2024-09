*** oglasno sporočilo

Pomanjkanje železa: simptomi so bolj vsakdanji, kot bi si mislili

Pomanjkanje železa pri otrocih in odraslih povzroča kar nekaj težav in je stanje, ki se pravzaprav zgodi pogosteje, kot bi mislili. S tem ima težave namreč kar četrtina svetovnega prebivalstva. Kljub temu, da imajo s tem največkrat težave ženske v rodni dobi, pa lahko pomanjkanje železa – simptome povezane z omenjeno težavo, najdemo pri obeh spolih in v vseh starostnih skupinah.

Železo je zelo pomembno za dobro počutje posameznika, v primeru, da pride do pomanjkanja, pa se običajno zniža raven hemoglobina v krvi. Hkrati je ta mineral pomemben za preskrbljenost telesa in celic s kisikom, če ga je torej premalo, telo in celice ne morejo delovati kot je treba, to pa se pozna na vseh ravneh delovanja telesa.

Morda se vse to sliši zelo abstraktno, a ima pomanjkanje železa simptome, ki so pravzaprav zelo običajni, z njimi se namreč tako ali drugače srečujemo večkrat v življenju. Ravno zaradi tega je še toliko pomembnejše, da takrat, ko jih zaznamo, obiščemo zdravnika in prosimo za rutinski pregled krvi. Težave s pomanjkanjem železa se namreč lahko rešujejo tudi s pomočjo raznolike hrane in kakovostnih prehranskih dopolnil.

Pomanjkanje železa: simptomi, ki kažejo, da v telesu primanjkuje tega minerala

Kako se torej konkretno kaže pomanjkanje železa? Simptomi, ki kažejo na omenjeno težavo, so:

• posameznik se počuti fizično in psihično utrujen,

• pojavi se občutek šibkosti,

• do zadihanosti pride že pri zelo majhnih naporih,

• koža je bolj bleda,

• vidne so razpoke na kotičkih ustnic, v ustih pa lahko nastanejo t.i. afte in razjede,

• nohti in lasje so še posebej lomljivi,

• posameznik ima večino časa mrzle dlani in podplate,

• lahko pride do omotičnosti in vrtoglavice,

• oseba se težje zbere in lahko krajši čas drži koncentracijo,

• srce bije hitreje,

• pride do pomanjkanja apetita,

• imunski sistem je šibkejši, zato se posameznik hitreje okuži ali stakne prehlad,

• oseba se lahko srečuje s pogostejšimi glavoboli …

Seveda ni nujno, da se pri pomanjkanju železa pojavijo vsi simptomi, hkrati pa lahko nastanejo tudi kakšni drugi, ki so manj znani. Vse to lahko vodi tudi do resnejših težav, zato je potrebno pomanjkanje železa reševati čim prej ali pa – še bolje – poskrbeti za preventivo.

Pomanjkanje železa: kako se rešiti težave?

Obstaja več načinov, kako odgnati pomanjkanje železa. Najenostavnejši način je hrana. Ker pa včasih ni časa ali potrpljenja za skrbno pripravljanje uravnoteženih obrokov, so odlična rešitev tudi prehranska dopolnila, ki se v telo pravzaprav še lažje absorbirajo, kot sama živila.

Hrana, ki zvišuje raven omenjenega minerala v krvi, je zelo raznolika. Čeprav na splošno velja, da je rdeče meso živilo, ki vsebuje veliko omenjenega minerala, pa ga je v resnici v drugih živilih morda še več. Seveda posameznik ne bo zgrešil, če si bo privoščil kakovostno pripravljen nekoliko bolj pusti goveji zrezek, vseeno pa bo v telo vnesel še več omenjenega minerala, če bo užival:

• veliko zelene listnate zelenjave, kot so špinača, blitva in regrat,

• beluše,

• različne stročnice, med drugim tudi fižol, grah, čičeriko, lečo in sojo,

• rdečo peso,

• suho sadje, še posebej rozine,

• jagodičevje, kot so borovnice, brusnice in aronija,

• perutnino ter

• morske sadeže in ribe.

Zanimivo pa je, da je nekatera vrsta hrane dejansko pripomore k pomanjkanju železa. Če se torej oseba srečuje s to težavo, je potrebno uporabo nekaterih živil dejansko omejiti.

Med snovi, ki zmanjšajo absorpcijo omenjenega minerala in s tem pomanjkanje železa simptome, ki ob tem nastanejo, spadajo polifenoli in tenini, ki se med drugim nahajajo v pravih čajih, kavi in vinu. Fosfati, ki jih najdemo v gaziranih pijačah, kot je na primer cola. Ter kalcij, ki se nahaja v mleku in drugih mlečnih izdelkih.

Prehransko dopolnilo lahko pomaga lajšati težave

Ko se posameznik srečuje s pomanjkanjem železa – simptomi, ki zaradi tega nastajajo, si lahko pomaga tudi s prehranskimi dopolnili.

Eden od izjemno kakovostnih virov železa je denimo sirup Floradix Floravital dr. Gorkić. V njem je mogoče najti organsko železo, ki nastane zaradi vsebnosti železovega glukonata in vitaminov B kompleksa, kot so B1, B2, B6 in B12, ki so zelo pomembni za tvorbo omenjenega minerala.

Sirup vsebuje tudi vitamin C, ki še dodatno pripomore k absorpciji omenjenega minerala v krvi ter poskrbi za manjšanje težav z utrujenostjo in izčrpanostjo. Vse te snovi pa se lahko zelo hitro absorbirajo v kri, zato je sirup zelo učinkovit pri lajšanju težav povezanih s pomanjkanjem železa.

Sirup oz. tonik je narejen iz izbranih zelišč in različnih sadnih koncentratov ter ne vsebuje alkohola, tako se ponaša s prijetnim okusom in je prijeten za pitje tako za odrasle kot za otroke. Prehransko dopolnilo je prav tako primerno za najstnike, mlade in starejše.

V njem ne boste našli niti snovi, kot so konzervansi, barvila in umetna sladila, pa tudi laktoza, gluten in kvas. Iz tega razloga je primeren tudi za posameznike z vegetarijanskim ali veganskim življenjskim slogom. Ker nima neprimernih snovi, je dobra izbira tudi za profesionalne športnike.

