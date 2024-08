Pomagajmo odstraniti ambrozijo!

Strokovnjaki iz Kozjanskega parka lastnike zemljišč pozivajo k odstranjevanju invazivne rastline ambrozija. Lastniki zemljišč so to rastlino po Odredbi o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin namreč dolžni odstranjevati.

Enoletnica se hitro razrašča, predvsem na opuščenih zemljiščih, njivah, ob cestah in železnicah.

Ambrozija ima manjše rumene cvetove in cveti prav v teh dneh (od julija do oktobra), pri čemer sprošča velike količine alergenega cvetnega prahu.

Pri odstranjevanju rastline je dobro nositi rokavice in v času cvetenja tudi masko. Rastlino je treba izpuliti skupaj s koreninami, razvoj semen in cvetenja pa preprečujemo tudi z redno košnjo. Odstranjene rastline, tudi če že cvetijo ali semenijo, je treba odvreči v zabojnik za biološke odpadke, ne pa na kompost, so še dodali v Kozjanskem parku.