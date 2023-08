POMAGAJMO: Nujna pomoč družinam iz Celja in regije, pa tudi po Sloveniji

Društvo Enostavno pomagam zbira denar za pomoč v regiji

V zadnjih dneh je celjsko regijo prizadelo hudo poplavljanje zaradi obilnih padavin. Voda je povzročila veliko škodo na domovih. Številne družine so se znašle v težkih razmerah, zato se obračamo na vas z iskreno prošnjo po pomoči.

Z namenom nuditi pomoč in olajšati stiske prizadetim, smo začeli z zbiranjem finančnih sredstev za žrtve poplav iz širše celjske regije. Vsak evro šteje. Sredstva, zbrana v okviru te akcije, bodo namenjena za nujno pomoč družinam iz Celja in regije (vključili bodo vse občine iz celjske regije, ki so jih prizadele poplave).

PODATKI ZA NAKAZILO DONACIJ:

Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, Celje,

SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici)

SKLIC: SI00 508-2023

NAMEN: Za Celje

KODA NAMENA: CHAR

(obvezen je vnos sklica in namena).

Na Poljčanskem zbirajo nujne osnovne potrebščine

Društvo Športni klub EMI je pričelo z akcijo zbiranja nujnih osnovnih življenjskih potrebščin za najbolj prizadete v poplavah.

Zbirajo: odeje, rjuhe, posteljnino, spalne vreče, nepokvarljivo hrano (testenine, pločevinke, vložnine, idr).

Zbrano bodo sredi tedna odpeljali na najbolj prizadeta mesta (Zg. Savinjska dolina, Koroška – Črna na Koroškem, drugo).

Zbirno mesto je odstopilo TD Samostan Studenice in je pri Samostan Studenice (Studenice, občina Poljčane).

Več info na 𝟬𝟰𝟬 𝟱𝟴𝟳-𝟱𝟳𝟴, Bogomir Dolenc.

11 letni Patrik Pirš iz Oplotnice zbira pomoč

Zbira: sanitetni material, pijačo, šolske potrebščine in hrano.

Če lahko pomagate, pokličite 041 568 410.

Na Spodnji Polskavi zbirajo pomoč, prvi kombi so že odpelajli

TD Kopriva Sp. Polskava bo še jutri, v ponedeljek, zbirala material za poplavljena območja, v prostorih KS Sp. Polskava med 13. in 18. uro.

Zbira se predvsem voda v plastenkah (sokovi, radenska,…), osebni higienski pripomočki, suha hrana z daljšim rokom trajanja, čistila, rokavice,…. Hrana za dojenčke (oblačila ŠE NE), plenice, adaptirano mleko….

Več tudi na njihovi strani na Facebooku.

P.S. Danes, v nedeljo, so uspeli napolniti kombi, ki je že opravil dostavo.

Karitas išče prostovoljce za čiščenje domov

Na Karitas si prizadevajo, da bi pomagali tistim, ki so najbolj ranljivi – starejšim, bolnim, družinam z otroki, ki so ostali brez strehe nad glavo. Do sedaj so prejeli že veliko prošenj za pomoč pri čiščenju in obnovi domov in verjamejo, da bomo s skupnimi močmi lahko postavili stvari na bolje. Vabijo vse, ki lahko in želijo pomagati, da se jim pridružite.

Vaše naloge bodo predvsem:

– pomoč pri čiščenju poplavljenih domov.

– podpora pri odpravljanju škode, ki so jo povzročila neurja in poplave.

– pomagati z zagotavljanjem temeljnih potrebščin, kot so hrana in oblačila, kjer je to potrebno.

Organizirali bodo ekipe prostovoljcev, ki bodo delovale glede na trenutne potrebe in prioritete. Aktivirani boste glede na potrebe na terenu.

PRIJAVA PREKO SPLETNEGA OBRAZCA (povezava).

Če niste zmožni sodelovati kot prostovoljec, lahko pomagate tudi s finančno donacijo. Svoj prispevek lahko prispevate z SMS sporočilom karitas5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali karitas10 na 1919 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurjih in poplavah. Več na njihovi spletni strani.

Pomagate lahko tudi preko Zveze prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

SI56 6100 0000 3512 232 sklic: SI00 245021 koda: CHAR Namen: neurje

Sredstva zbiramo tudi s poslanim SMS. Vsi lahko pošljejo SMS s ključno besedo ENOSRCE5 na številko 1919 in na ta način darujejo 5 €.

Poleg finančnih prispevkov, zbiramo na sedežu ZPMS, Dimičeva 9, Ljubljana, tudi materialne donacije in to predvsem vse za osebno higieno, čistila, pralne praške in hrano z daljšim rokom uporabe. Pred dostavo pokličite na tel. 01/239-67-20.

Brezplačni tabor za otroke

DPM Mojca Novo Mesto, ki upravlja s počitniškim Taborom Mojca v Dolenjskih Toplicah, brezplačno ponuja vse svoje kapacitete in prostovoljce za skrb in pomoč vsem otrokom iz najbolj ogroženih območij ter tistim, katerih starši so zaradi intervencij v poplavah trenutno zadržani in ne morejo skrbeti zanje.

Tabor Mojca se je začel to nedeljo in brezplačno nudi varen in spodbuden prostor za otroke, kjer bodo lahko preživeli čas v prijetni družbi ter se udeležili raznolikih aktivnosti.

Vse informacije o taboru ter prijave: dpm.mojca1@siol.net, 041-643-969.



ČE TUDI VI ORGANIZIRATE POMOČ, lahko to sporočite na

urednica@radiorogla.si

in preko tega portala, Radia Rogla in lokalnih časopsiov naše medijske družine NOVICE, CELJAN, BISTRIŠKE NOVICE in ROGAŠKE NOVICE bomo sporočili tudi drugim. Predvsem so naše brezplačne objave namenjene lokalnim organizacijam, ki pomagajo.