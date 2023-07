Polnjene testenine s špinačo in mocarelo

Sestavine:

25 velikih testenin

400 ml paradižnikove omake z baziliko

1 Knorr Fix mešanice za špagete bolognese s 100% naravnimi sestavinami

100 ml vode

200 g sveže mlade špinače

250 g mocarele buffala

1 jajce

Sol, poper po okusu

parmezan

Priprava

1. korak:

Testenine skuhamo po navodilu na embalaži. Kuhamo jih kakšno minuto manj, da niso preveč razkuhane.

2. korak:

V kozarec zmešamo 1 dcl vode z mešanico Knorr Fix, primešamo paradižnikovo omako.

Prelijemo v kozico s segretim oljem in kuhamo 10 min.

3. korak:

Špinačo blanširamo tako, da jo za 2 min vržemo v vrelo soljeno vodo, nato jo odcedimo. Tako ohlajeno špinačo nasekljamo skupaj z mocarelo, dodamo sol in poper. Vmešamo še eno jajce in poskusimo, po potrebi dosolimo.

4. korak:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija.

5. korak:

V pekač zlijemo ¾ paradižnikove omake. Vsako testenino napolnimo s špinačno mešanico in jo položimo v pekač z odprtim delom navzgor. Prelijemo s preostankom omake in posujemo s parmezanom.

6. korak:

V pečici pečemo približno 15 min in še toplo postrežemo.

