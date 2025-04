Polnjena jajčka

Sestavine:

6 trdo kuhanih jajc

3 žlice majoneze ali kisle smetane

3 kisle kumarice

žlička gorčice

žlička kaper

sol in mleti poper

ščepec mlete paprike

Priprava

1. korak:

Jajca trdo skuhamo. Ko voda zavre, jih kuhamo od 8 do 10 minut, odvisno od velikosti jajc.

Kuhana jajca prestavimo v mrzlo vodo, da ustavimo kuhanje in jih previdno olupimo ter po

dolžini prerežemo na polovice.

2. korak:

Rumenjake s čajno žličko previdno izdolbemo v skledo, beljake pa prihranimo. Rumenjake

pretlačimo z vilico in jim primešamo majonezo, da dobimo želeno gostoto, nato dodamo ščepec soli in ščepec mletega popra, na drobne koščke narezane kumarice, žličko gorčice in malo sesekljanih kaper. Če majoneze ne marate, jo lahko nadomestite s kislo smetano.

3. korak:

Z rumenjakovo mešanico nadevamo polovičke jajčnih beljakov. Jajca na koncu potresemo še z mleto papriko, ta je lahko po želji ostra, dimljena ali sladka. Ta priljubljena hladna predjed izvira iz Francije, kjer naj bi takšna jajčka prvič pripravili že v 13. stoletju.

1 od 1

V svetu poznajo veliko različic polnjenih jajčk, poimenovali so jih hudičeva jajčka (deviled eggs), ker so jih tradicionalno pripravljali z ostro papriko. V velikonočni različici mleto papriko nadomestimo z naribanim hrenom.