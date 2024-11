Poljčanskim rokoborkam deset državnih naslovov

V telovadnici OŠ Kajetana Koviča v Poljčanah je v soboto potekalo četrto Odprto državno prvenstvo v ženski rokoborbi. Organiziral ga je Rokoborski klub Poljčane, ki je tehnični organizator DP že od leta 2021, ko so prvič samostojno izvedli DP samo za ženske. Ker na državnem nivoju ni prave konkurence, jim vsako leto na pomoč priskočijo klubi iz tujine. Letos sta na prvenstvu sodelovali dve ekipi iz Avstrije – Söeding in Mörbisch, ekipa Slatine iz Hrvaške in tekmovalka iz Italije. Na manjšem »mednarodnem turnirju« je tekmovalo 37 deklet. Za poljčanski rokoborski klub se je borilo 18 deklet, ki so si priborile deset državnih naslovov.

Državne prvakinje so postale: v članski kategoriji Lina Košič (do 53 kg), Mihaela Čirič (do 62 kg), Nuša Majer (do 65 kg) in Sara Trbulin (do 68 kg, brez borbe), v kategoriji U15 Tayra Rak (do 58 kg) in Ana Jeza (do 66 kg) ter v kategoriji mlajših deklic U10 Tina Vivod (do 24 kg), Zala Zupančič (do 28 kg), Vanessa Huzjak (do 33 kg) in Maja Zidar (do 39 kg). (GA, Foto: Anja Vuk)