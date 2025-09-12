Poljčanski literarni festival Braloskop raziskuje temo Med življenjem in smrtjo

V Poljčanah to soboto, 13. septembra, poteka druga edicija literarnega festivala Braloskop v organizaciji KUD Janko Živko. Letos se festival posveča temi Med življenjem in smrtjo. Skozi resnične pripovedi, literaturo in javno razpravo se dotika najranljivejših plasti človekove izkušnje.

Med osrednjimi gosti je Bronja Žakelj, avtorica nagrajene uspešnice Belo se pere na devetdeset. V pogovoru razkriva svojo življenjsko pot – od otroških izgub do boja z rakom in soočenja s smrtjo. Sodeluje tudi Simon Doma, avtor romana Gringo Loco, ki opisuje leta, preživeta v venezuelskem zaporu, kjer je vsak dan znova visel med življenjem in smrtjo. Oba pogovora povezuje okrogla miza pod vodstvom publicistke Tonje Jelen, pri kateri sodelujejo še Špela Seničar, Rebeka Potočnik in Igor Plohl. Festival spremlja tudi bogat knjižni sejem ter številne spremljevalne vsebine.