Poljčanske rokoborke iz Italije in Danske s po šestimi medaljami

Minuli vikend so rokoborke iz Rokoborskega kluba Poljčane nastopile na močnem turnirju v Italiji – Grand Prix Città di Chiavari 2025. Osvojile so šest odličij. Med najmlajšimi so si medalje priborile Zala Zupančič in Ana Padežnik. V konkurenci deklet U11 je drugo mesto osvojila Vanessa Huzjak. Anja Zidar in Maja Zidar sta bile tretje. Med dekleti v kategorijah U17 je Tayra Rak osvojila šesto mesto, Ana Jeza je osvojila bron in kategorizacijo. Sta pa obe nastopili v višji starostni skupini v programu priprav za nastope na uradnih tekmovanjih 2025 v kategorijah U15.

Drugi vikend v februarju je Rokoborski klub Poljčane tekmoval na Odin Challenge 2025 v mestu Odense na Danskem. Njihove rokoborke so osvojile štiri prva in dve drugi mesti. Zlate medalje so osvojile Tayra Rak (U15 do 54 kg), Lina Košič (članice do 53 kg), Mihaela Čirič (članice do 62 kg) in Sara Trbulin (članice do 68 kg). Srebrni medalji sta osvojili Ana Jeza (U15 do 66 kg) in Nuša Majer (članice do 62 kg). Pokal za najboljšo tekmovalko turnirja je prejela Mihaela Čirič. (GA, Foto: RK Poljčane)