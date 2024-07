Poljčanska rokoborka Mihaela Čirič do brona v Franciji

V francoskem mestu Saint Laurent du Var je zadnji vikend v juniju potekal drugi turnir svetovne serije v rokoborbi na mivki, ki sta se ga iz Rokoborskega kluba Poljčane udeležili Mihaela Čirič v kategoriji do 60 kg in Sara Trbulin v kategoriji do 70 kg. Čiričeva je svoj prvi nastop na svetovni seriji opravila izjemno. V svoji skupini je zasedla prvo mesto, premagala je Ukrajinki Kushnir in Bordinskykh ter Francozinjo Dupinay. Iz skupine je napredovala v polfinale, kjer jo je premagala izkušena Španka Baez Dilone. Mihaela je v borbi za tretje mesto znova premagala Ukrajinko Bordinskykh in osvojila bronasto medaljo. Gre za prvo odličje iz svetovne serije Beach Wrestlinga za Slovenijo in poljčanski rokoborski klub. Sara ni uspela priti iz skupine in ni napredovala. Sara Trbulin je na svetovni rang lestvici na šestem mestu, Mihaela Čirič pa na dvanajstem mestu.

Dodajmo še, da Mihaela in Sara odhajata 17. julija v Romunijo na 3. Svetovno serijo. V istem terminu se bo v romunskem mestu Temišvar odvijalo tudi evropsko prvenstvo za kategorije U15 in U20, kjer se jima bosta pridružili Tayra Rak v kategoriji U15 in Nuša Majer v mladinski kategoriji U20. (Povzeto po zapisu: M. Trbulina, Foto: RK Poljčane)