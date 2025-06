Poljčane v razvojnem zagonu

Na Občini Poljčane napovedujejo začetek novega razvojnega obdobja. Vzpostavljajo mrežni inkubator, v načrtu pa je tudi ambiciozni sklop investicij pod imenom »bazenski kompleks«.

V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) Občina Poljčane v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica začenja vzpostavitev mrežnega podjetniškega inkubatorja. Namen projekta je zadržati mlade v lokalnem okolju, spodbuditi podjetništvo ter odpreti vrata inovativnim idejam.

Glavni sedež inkubatorja bo v Poljčanah (v objektu stare šole v Zgornjih Poljčanah), dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici (v zdaj propadajoči lovski koči na robu bistriškega parka naj bi dobil prostor rokodelski center). Skupna vrednost projekta znaša okoli 2,5 milijona evrov. Dobri dve tretjini tega zneska (1,7 milijona evrov) bo namenjeno prenovi prostorov v Poljčanah, kjer bo urejenih več kot 700 kvadratnih metrov za mlade podjetnike. Projekt, s katerim želijo tudi zadržati mlade v lokalnem okolju, naj bi bil končan konec leta 2026.

Bazenski kompleks: od butičnega hotela do stanovanj

V Poljčanah si prizadevajo za še en velik strateški projekt, in sicer za ureditev območja nekdanjega bazenskega kompleksa. Gre za zemljišče v bližini doma dr. Jožeta Potrča. V zadnjih dveh desetletjih je bilo več različnih pobud za koriščenje tega zemljišča, med drugim tudi za gradnjo trgovskega centra ter za gradnjo individualnih hiš …

Novi idejni projekt

Zdaj so na občini za »bazenski kompleks« pripravili ambiciozen idejni projekt, ki zajema tako varovana kot tudi oskrbovana stanovanja, stanovanja za mlade družine, zdraviliško-medicinski in turistični center z butičnim hotelom.

»Ko smo ta projekt predstavili na trgu, je bilo izraženega veliko interesa, zato bomo na naslednji občinski seji svetnikom predlagali spremembo podrobnega prostorskega načrta in nato nadaljevali s pogajanji z investitorji,« pojasni županja dr. Petra Vrhovnik. Po njeni oceni bi prihodnje leto že lahko začeli prve gradbene aktivnosti na tej strateško pomembni lokaciji. »Izvedba tovrstnega največjega razvojnega in investicijskega projekta bi občino Poljčane umestila na zemljevid razvitih občin,« dodaja.

Kaj bi pridobili?

S tem bi v občini pridobili več kot 3000 m2 uporabnih površin, od tega 15 stanovanj za mlade družine, 45 varovanih oziroma oskrbovanih stanovanj, 750 m2 poslovnih prostorov in več kot 140 parkirnih mest. Kompleks bi zajemal tudi bazen in butični hotel s prostorom za okvirno 50 gostov.

Občinski svetniki naj bi načrt ureditve »bazenskega kompleksa« potrjevali na junijski seji.