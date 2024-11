Poljčane postale bogatejše za nov športni park

V Poljčanah so včeraj odprli dolgo pričakovani Športni park Poljčane, kjer se bodo občani in obiskovalci lahko družili, rekreirali in zabavali v sodobno opremljenem športnem okolju. Slovesnosti so se udeležili županja občine Poljčane, dr. Petra Vrhovnik, in minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, Matjaž Han.

Športni park Poljčane obsega številne športne površine in naprave za rekreacijo ter sprostitev. Park vključuje novo teniško igrišče, odbojkarsko igrišče na mivki, priljubljeno blazino “jumping pillow” za razvoj motorike in tribune ob nogometnem igrišču. Posebna atrakcija je dolgo pričakovani kolopark, ki omogoča vožnjo s poganjalčki, kolesi, rolkami in skiroji, ter tako zagotavlja rekreativne možnosti za vse generacije, ne glede na starost in fizične sposobnosti.

Investicija v park je znašala skoraj 260 tisoč evrov, od katerih je 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Projekt pomeni pomembno pridobitev za občane Poljčan, saj nudi priložnost za rekreacijo, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa, s čimer občina spodbuja zdrav življenjski slog med vsemi generacijami.