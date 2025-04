POLJČANE: Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije – novi projekt za trajnostni turizem

V Poljčanah začenjajo nov projekt, ki bo ustvaril temelje za dolgoročni razvoj trajnostnega turizma na Boču. Za izvedbo so pridobili 25.000 evrov nepovratnih sredstev.

Projekt “Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije” poteka v partnerstvu Oliver turizma, Planinskega društva Poljčane in Inštituta Seme. Trajal bo 15 mesecev, njegov zaključek pa je predviden junija 2026. Prva aktivnost je bila izvedena prav na prvi pomladni dan, ko so na Boču pripravili predavanje in ogled rastišča velikonočnice – dragocene cvetlice, ki je simbol Boča, pa tudi opomnik, kako ranljivi so naši ekosistemi. Cvetlica je namreč zaradi različnih dejavnikov močno ogrožena.

Digitalne inovacije in ohranjanje narave

Projekt povezuje trajnostne prakse, digitalne inovacije in regenerativne pristope k razvoju turistične ponudbe. »Obiskovalcem želimo približati edinstvene značilnosti Boča, kot so kraški pojavi, pragozdni rezervati, endemiti in suha travišča, pa tudi lokalne legende in bogata biotska raznovrstnost. S pomočjo digitalnih rešitev – interaktivne karte znamenitosti, digitalizacije zbirke metuljev ter predstavitve pragozda in velikonočnice – bomo omogočili dostop do teh zakladov skozi vse leto. Tako ohranjamo naravno okolje v pristni obliki in spodbujamo odgovorno vedenje obiskovalcev,« je pojasnila sodelavka v projektu, umetnostna zgodovinarka dr. Simona Kostanjšek Brglez.

Avtorska pravljica in izobraževalne delavnice

Pomemben del projekta je avtorska pravljica, zasnovana na lokalnih legendah in značilnostih Boča. Namenjena bo otrokom in družinam ter jih na zanimiv način spodbujala k raziskovanju naravne in kulturne dediščine ter ustvarila prepoznaven simbol destinacije.

Projekt vključuje tudi organizacijo delavnic in predavanj o kraškem svetu, naravnih habitatih in trajnostnih praksah. Predavanja o ohranjanju pragozdnih rezervatov in naravovarstvenem pomenu suhih travišč bodo obiskovalcem približala bogastvo tega območja ter jih spodbudila k odgovornemu ravnanju v naravi.

Planinski dom na Boču kot osrednja točka

Planinski dom na Boču bo ključna točka za raziskovanje, učenje in sprostitev. Digitalne vsebine bodo integrirane na spletno stran doma, s čimer bo zagotovljena stalna promocija in dostopnost novih turističnih produktov brez fizičnih posegov v občutljivo naravno okolje.

Podpora inovativnim projektom v turizmu

Projekt je bil izbran na razpisu Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, ki je partner v projektu COSME Smarties za MSP. Mednarodna ocenjevalna komisija je podprla 15 projektov iz Slovenije, ki so prepričali s svojo vizijo trajnostnega in regenerativnega turizma.

Med izbranimi projekti je tudi projekt “Zeleni turizem v Halozah” iz bližnjih Makol, ki bo obogatil turistično ponudbo s holističnim programom regeneracije. Na ekološki kmetiji Vovk, kjer je urejeno glamping naselje, bodo doživetja nadgradili s kopelmi iz lokalne gline in konopljinimi izdelki.

(Pripravila: Bojana Petelinšek)

Skozi projekt želijo obiskovalcem približati bogastvo območja Boča (del katerega je tudi zaščitena velikonočnica) ter jih spodbuditi k odgovornemu ravnanju v naravi.