Poletnice v ritmih jazza, popa in funka

Zbijazz Band združuje šolane glasbenike, ki igrajo in ustvarjajo glasbo že dobro desetletje. Za polnost zvena skladb v pop, funk in jazz ritmih je zaslužen vodja skupine Konjičan Matej Leskovar, diplomirani jazz pozavnist, ki je doštudiral jazz in pop glasbo na Konservatoriju za glasbo v Celovcu. Matej za skupino prispeva kvalitetno aranžersko delo, strokovno znanje, svežino in drznost ter veliko mero dobre volje. Da Zbijazz Band lahko postreže z glasbo različnih zvrsti in zadovolji še tako zahtevnega poslušalca, so se lahko prepričali obiskovali sinočnjih Poletnic v konjiškem starem mestnem jedru. Zbijazz Band nastopa tako pri nas kot tudi v sosednji Avstriji. Poletnice, brezplačne koncerte, organizira Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice.

