Poletni tabor konjiških tabornikov

Taborniki iz Slovenskih Konjic, Rod belega konja, so tudi letos poletne dni preživeli na taboru v Braslovčah.

Starejši otroci (GG-ji) so se na tabor odpravili že v petek, 4. julija, mlajši (MČ-ji) pa so se jim pridružili dva dni zatem. Približno 90 taborečih je nato na tabornem prostoru ostalo do petka, 11. julija.

Kljub nekaj deževnim dnem so usvojili številna nova taborniška znanja – od kurjenja ognja, streljanja z lokom, do orientacije v naravi. Ob tem ni manjkalo niti zabave, druženja in petja ob ognju. Krstili so nove tabornike in pripravili prestope za vse, ki so si prislužili novo barvo rutice. Njihov teden je dodatno popestril tudi tradicionalni obisk župana Slovenskih Konjic.

Poletni tabor predstavlja vrhunec taborniškega leta in največjo akcijo, ki zaokroži celoletno druženje, učenje in prijateljstvo med taborniki. (B. P.)

