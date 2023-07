Slovenske Konjice: poletni plavalni tečaj za otroke

Na bazenu v Slovenskih Konjicah je potekal enotedenski plavalni tečaj za otroke, ki ga je organizirala Alpska šola. Udeležilo se ga je 12 najmlajših iz Dravinjske doline. Otroci so se učili plavanja pri strokovno usposobljenih učiteljih plavanja. Začetniki so se učili osnov plavanja, tisti bolj izkušeni pa so se preizkusili v različnih plavalnih tehnikah, skoku v vodo in plavanju pod vodo. Otroci so povedali, da jim je bilo na bazenu zelo všeč, da je bila voda včasih mrzla, ampak so se s plavanjem hitro ogreli. (T. V.)

