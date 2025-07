Potrebujemo:

225 g moke

1 pecilni prašek

ščep soli

125 g masla

150 g sladkorja v prahu

1 vanilin sladkor

1,25 dl mleka

2 veliki jajci

125 g malin

Najprej ločimo beljake in rumenjake. Rumenjake, sladkor in vanilin sladkor mešamo, dodamo maslo in mleko, nato dodamo še moko in pecilni prašek. Beljake v posebni posodi stepemo v sneg in ga narahlo vmešamo v zmes. V namaščen pekač za muffine razdelimo testo in na koncu še v testo potisnemo maline. Pečemo na 170 stopinj okoli 25 minut.