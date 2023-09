Poletne prireditve obiskalo več kot 18 tisoč obiskovalcev

Dober obisk. Zabeležili tudi dober obisk turističnih znamenitosti.

Osemnajst tisoč obiskovalcev so našteli v sklopu prireditev ‘Poletje v Celju’ 2023. Od sredine junija do konca avgusta se je zvrstilo skoraj 70 dogodkov, ki jih je pod okrilje vzel Zavod Celeia Celje. V soorganizaciji s Špitalom za prjatle je omenjenim treba dodati še 14 koncertov na prizorišču Vodnega stolpa. Dober obisk se nadaljuje tudi v septembru. Štiri večje in nekaj manjših prireditev je obiskalo več kot 3.000 ljudi, pojasnjujejo na Zavodu Celeia Celje.

Imeli neugodno vreme

»Dinamiko letošnjih prireditev je, v precej večji meri kot v preteklih letih, krojilo vreme. Julija smo odpovedali ali prestavili desetino načrtovanih dogodkov, avgusta so nas najprej zaznamovale poplave in dež, potem pa sončni dnevi z ekstremno visokimi temperaturami. Pri prireditvah na prostem je vreme eden ključnih dejavnikov. Neugodnemu vremenu navkljub smo samo v našem zavodu organizirali 68 dogodkov, v soorganizaciji s Špitalom za prjatle pa 82. Zelo smo zadovoljni tudi z obiskom. Omenjene prireditve je namreč obiskalo 18.000 ljudi,« je letošnjo izvedbo programa Poletje v Celju ocenila mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Tradicionalne prireditve najbolj obiskane

Med prireditvami so, po številu obiskovalcev sodeč, izstopale tradicionalne, kot so: odprtje Po-letja v Celju, Srednjeveški dan, koncert Večerna glasbena čarovnija na Muzejskem trgu, koncerti na Starem gradu. Dobro so bile sprejete tudi novosti, denimo spoznavanje plesnih zvrsti in ulično preplesavanje Ujemi ritem ter cikel poletnih literarnih večerov Sosledje.

Lep obisk so beležile tudi turistične znamenitost, še posebej Stari grad Celje. Več o tem, pa si lahko preberete v časopisu Celjan, ki vas od danes že čaka na prodajnih mestih.