Poletna solata s špinačo, feto in jagodami

Sestavine za 2 osebi:

150 g sveže mlade špinače

150 g jagod

150 g fete

2 žlici pinjol ali narezanih orehov

žlica olivnega olja

žlička balzamičnega kisa

sol in poper po želji

Priprava:

1. korak:

Svežo mlado špinačo operemo in osušimo, jagode pa operemo in narežemo na polovičke.

Namesto jagod lahko uporabimo tudi borovnice ali rezine breskev.

2. korak:

Na suhi ponvi rahlo popečemo pinjole, če uporabimo orehe, jih grobo nasekljamo, preden jih popečemo.

3. korak:

V večji skledi špinači dodamo oprane in narezane jagode, nadrobljeno feto in popečene

oreščke. Prelijemo z olivnim oljem in balzamičnim kisom ter nežno premešamo. Rahlo začinimo s soljo in poprom, vendar pozor, feta je že slana, zato lahko ta korak izpustimo.

1 od 1

Ta solata je barvita, osvežilna, polna hranil in preprosta za pripravo – popolna za poletje.