Poletna jogurtova pita

Potrebujemo:

4 rumenjaki

8 dag sladkorja

17 dag margarine

1 pecilni prašek

25 dag moke

1 naribana limonina lupina

Za kremo:

4 čvrste navadne jogurte

1 kislo smetano

2 vaniljeva sladkorja

4 beljake, ki jih stepemo v sneg

5 žlic ostre moke

10 dag sladkorja

Sestavine za testo dobro zgnetemo. Tretjino testa zavijemo v živilsko folijo in ga postavimo v zamrzovalnik za vsaj pol ure. Preostalo testo damo v hladilnik.

Za kremo najprej iz beljakov stepemo trd sneg. V posodo stresemo jogurt, kislo smetano, sladkor in vaniljev sladkor ter dobro premešamo. Narahlo vmešamo sneg in na koncu še ostro moko. Pekač namažemo z maslom in nanj položimo testo iz hladilnika. Čez testo prilijemo kremo. Iz zamrzovalnika vzamemo zamrznjeno testo, ki ga naribamo čez kremo. Pečemo na od 50 do 60 minut na 180 stopinjah. Postrežemo hladno.