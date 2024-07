Poletna brezplačna turistična vodenja

Poletje na Štajerskem bo pestro. Turistična destinacija Rogla – Pohorje organizira različna poletna vodenja po Slovenskih Konjicah, Zrečah, Oplotnici, pa tudi na Brinjevi gori in po Žički kartuziji ter Centru Noordung v Vitanju. Domačini in turisti se bodo tako lahko spoznali z življenjem kartuzijanov, se sprehodili po stopinjah Tineta Lesjaka, obiskali Graščino Oplotnica … Strokovna vodenja bodo za udeležence brezplačna, ti bodo morali pokriti le morebitne vstopnine v muzeje in druge znamenitosti. (A. S.)