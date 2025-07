Poletje v Žalcu je v polnem zagonu

Poletje v Žalcu poteka že vse od 21. junija in je trenutno v polnem zagonu.

Do konca avgusta se bo tam zvrstilo okoli dvajset raznolikih dogodkov, kot so razstave, stand up nastopi, športni dogodki in podobno, organizatorji pa so prepričani, da bodo obiskovalce najbolj pritegnili koncerti, ki potekajo vsak petek v juliju na Šlandrovem trgu, Rally Doline zelenega zlata in KRIGL FEST pri Fontani piv, ki bo potekal prve dni avgusta.

»Pri sestavljanju programa imamo vedno v mislih to, da zadovoljimo različna pričakovanja tako Žalčanov kot tudi obiskovalcev, ki prihajajo iz drugih krajev, da jim namenimo sproščene poletne dogodke, da oživimo mestno jedro in seveda vanj pritegnemo čim več obiskovalcev. Vsebina je zelo raznolika in pokriva vsa področja delovanja ZKŠT Žalec – kulturo, šport in turizem,« je pojasnila Nastija Močnik, pomočnica direktorja za kulturo na ZKŠT Žalec.

Z vami delimo nekaj lanskih utrinkov z omenjenih dogodkov in nekaj foto utrinkov iz dogodkov, ki so v sklopu Poletja v Žalcu potekali do sedaj. (MH)