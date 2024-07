Tehnopark Celje v času počitnic vse, ki jih navdušuje znanost, razvaja s številnimi delavnicami.

Pripravili so številne znanstveno-zabavne aktivnosti in delavnice za najmlajše raziskovalce, pa naj gre za raziskovanja vesolja, legorobotiko, programiranje, holograme, optične iluzije, robotke in kemijske poskuse, ki pripeljejo do novih spoznanj in še in še. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.