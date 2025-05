Poletje ujeli v barvah: odprtje razstave likovnih del v Črešnjevcu

V torek, 27. maja 2025, ob 19. uri bo v Domu kulture na Črešnjevcu svečano odprtje razstave likovnih del, nastalih na 6. regijski likovni koloniji z naslovom Poletje v paleti barv. Dogodek pripravljata KUD Štefan Romih Črešnjevec in JSKD OI Slovenska Bistrica.

Razstava predstavlja izbor likovnih ustvarjalcev, ki so na koloniji z različnimi tehnikami ujeli poletni utrip in barvitost letnega časa. Svoja dela razstavlja več kot 40 avtorjev iz različnih koncev regije.

Kulturni program bodo obogatili Mešani pevski zbor KUD Štefan Romih in učenka klavirja Sara Viktorija Forjan. Razstava bo na ogled do 30. junija.