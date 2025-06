Poletje se je začelo in to bo v Velenju tudi letos polno raznolikih aktivnosti za otroke, mladostnike in študente.

Med drugim bodo na voljo ustvarjalne delavnice, športni tabori, kulturni dogodki ter priložnosti za počitniško delo. Celodnevno počitniško varstvo pa bo organizirano vseh devet počitniških tednov, od 30. junija do 29. avgusta.

Mladi bodo tako lahko sodelovali v 20 večdnevnih programih, na voljo pa jim bo tudi več kot 70 posameznih dogodkov. (MH)