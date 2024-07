Poleti mesta zažarijo v vsem svojem sijaju

Poletje. V navdihujočem letnem času tudi mesta zaživijo v vsej svoji lepoti.

Ureditev. Občine porabijo od 4.500 do 170.000 evrov.

Poletni sprehodi po mestih, domačih in tujih, so drugačni – tempo je bolj umirjen, prijaznosti je več, prijateljski vtis daje že videz mest, ki so več ali manj vsa posebej lepo urejena. Tako se tudi tujim obiskovalcem vtisnejo v spomin, nemalokrat pa mestne oblasti s tem pošiljajo pomembno sporočilo gostoljubnosti in urejenosti v svet, saj so posebno domiselne zasaditve pogosto kulisa za sebke.

Mestna občina Celje: 38.000 evrov

Celje letos krasi 13.380 cvetočih enoletnic in trajnic, ki jih je Javno podjetje Zelenice zasadilo na šestih krožiščih, treh gredah v Mestnem parku, gredi na Bregu, petnajstih cvetličnih piramidah, šestdesetih koritih pred lokali v mestnem jedru, 124 betonskih koritih ob pločnikih ter 440 cvetličnih koritih na treh mostovih in treh podvozih. »Vsako leto se skupaj z vrtnarji trudimo izbrati malce drugačne kombinacije zasaditev, pri izboru pa poleg vizualnih lastnosti upoštevamo tudi zahtevnost oskrbe in trpežnost,« pojasnijo na Mestni občini Celje.

Dodatno so letos zasadili 90 vrtnic v Maksimilijanovem parku in 115 cvetočih trajnic na krožiščih, ki so že zasajena s trajnimi nasadi. »V Celju imamo s trajnicami posajenih že 29 križišč in krožišč, delno pa je s trajnicami zasajenih tudi nekaj korit na mostovih. Trajno imamo zasajenih tudi več kot 600 dišavnic v koritih. Že spomladi smo lahko občudovali cvetenje okoli 400.000 tulipanov in 20.000 narcis.«

Za poletno zasaditev so v letošnjem letu namenili približno 38.000 evrov.

