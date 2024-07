Poleti bodo potekale obnove na 4 celjskih osnovnih šolah

Obnova celjskih osnovnih šol 1 od 6

Idealen čas za obnovo osnovnih šol so poletne počitnice, saj je takrat dostop do stavb neomejen, z deli pa se ne moti pouka.

Čas poletnih počitnic je čas, ko se osnovnošolci lahko brezskrbno zabavajo na morju, pri starih starših ali vsaj pred domačim blokom oz. hišo, šole pa večinoma samevajo -a le na videz. Ravno takrat namreč najpogosteje potekajo takšna in drugačna obnovitvena dela, ki poskrbijo, da šolarji s 1. septembrom vstopijo v vsaj nekoliko osvežene šole. Nič drugače ne bo niti letos.

Kot so nam sporočili z Mestne občine Celje se med temi poletnimi počitnicami obetajo obnovitvena dela na 4 celjskih osnovnih šolah. Na OŠ Lava, POŠ Šmartno v Rožni dolini in na OŠ Glazija se obetajo predvsem manjša in redna vzdrževalna del, I. OŠ Celje pa bo deležna večje investicije.

Na Osnovni šoli Lava obnavljajo štiri vhode, vrednost del je 29.822,61 evrov. Na POŠ Šmartno v Rožni dolini izvajajo nujna vzdrževalna dela, vrednost investicije je 15.213,08 evrov. Na Osnovni šoli Glazija bodo uredili klančine za vstop v telovadnico z zahodne strani. Vrednost del znaša 10.644,50 evrov. Največja prenova pa se obeta, kot rečeno, na I. OŠ Celje, kjer bodo obnavljali fasado. »Na I. osnovni šoli Celje bomo obnovili fasado na vzhodni, zahodni in južni strani šolske stavbe, in sicer skladno s projektnimi pogoji ZVKDS. Ocenjena vrednost investicije je cca. 300.000 evrov, trenutno pa smo v fazi javnega naročila,« je povedala Alja Tihle s celjske občine. Delimo nekaj foto utrinkov. Fotografije smo dobili z Mestne občine Celje.

V novo šolsko leto več kot 4.000 osnovnošolcev

Po trenutnih podatkih, ki se bodo še spreminjali, bomo imeli na osnovnih šolah Mestne občine Celje v prihajajočem šolskem letu 473 prvošolcev, vseh osnovnošolcev pa bo 4.483.

Znano je tudi že, kdo bo novi vodja aktivna ravnateljev celjskih osnovnih šol, in sicer v šolskem letu 2024/2025 to vlogo prevzema ravnatelj II. osnovne šole Celje Tomaž Končan.