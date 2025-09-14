Poklonili so se spominu na igralca Zvoneta Agreža in Draga Kastelica

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje so se na žalni seji poklonili spominu na igralca Zvoneta Agreža in Draga Kastelica.

Spregovorili so o njunem življenju in delu ter se ju spomnili skozi besede sodelavcev in prijateljev. Na žalni seji so sodelovali igralci David Čeh, Barbara Medvešček, Jagoda Tovirac in Manca Ogorevc. Več novinarka Maja Horvat.

Zvone Agrež je v svoji karieri nastopil v več kot 110 gledaliških vlogah in za številne dobil tudi pomembne gledališke nagrade, prepoznaven je bil tudi v slovenskih filmih.

Drago Kastelic pa je v skoraj štirih desetletjih v celjskem gledališču ustvaril več kot 130 vlog. Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj. Veliko je igral za mladino, z natančno izdelanimi manjšimi karakternimi vlogami pa je za zmeraj zaznamoval celjski oder. (MH)