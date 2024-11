Poklonili so se Rudolfu Maistru

Na predvečer dneva Rudolfa Maistra so se člani Ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija poklonili omenjenemu generalu. V Narodnem domu so namreč pripravili slavnostno akademijo Rožmarin za generala in s tem počastili 150-letnico rojstva in 90-letnico smrti Maistra.

Kot je pojasnil Andrej Hribernik, predsednik društva, so »z akademijo utrdili spomin na človeka, ki se je v zgodovino in narodovo zavest vpisal predvsem zato, ker je po njegovi zaslugi Spodnja Štajerska ostala slovenska in ker brez njega naša domovina ne bi bila manjša le v geografskem, ampak tudi v nacionalnem in kulturnem pomenu.« Sicer pa je bila posebnost programa, kateremu je z navdušenjem prisluhnilo okrog 200 ljudi, da je poleg Maistrove zgodovinsko-politične vloge obiskovalcem približal tudi njegovo (manj znano) pesniško ustvarjalnost in širše kulturno delovanje, tudi tisto iz časa, ko je služboval v Celju.

Skozi vezno besedilo so se prepletala obdobja Maistrovega življenja in ključni dogodki slovenske zgodovine, posebna pozornost pa jim je bila posvečena v zvočnih posnetkih odlomkov iz romana Jožeta Hudalesa General. V posnetkih in z recitacijami Maistrovih pesmi so nastopili: Andrej Hribernik, Katja Lilija, Srečko Maček, Anica Milanović, Sonja Mlejnik, Lada Ščurek, Alenka Tacol, Lovro Tacol in Janez Turnšek, vsi člani omenjenega gledališča. Maistrove uglasbene pesmi je pela vokalna skupina, ki so jo sestavljali Črt Ferant, Primož Krt, Vid Krt, Aljaž Pavlin in Lovro Tacol. Vezno besedilo je napisala Jana Kvas, ki je tudi izbrala pesmi in odlomke iz romana ter predstavo režirala. Vizualne podobe, vključene v vse dele programa, je oblikovala Tanja Plevnik. (MH)