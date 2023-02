Poklon celjski in slovenski kulturi

V Narodnem domu so se s podelitvijo priznanj na področju kulture Celjske zvezde poklonili spominu na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in v Kajuhovem letu tudi spominu na pesnika Karla Destovnika Kajuha. Priznanji Celjske zvezde za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih sta prejela plesalec Boštjan Antončič in Škratovo lutkovno gledališče Celje. Priznanje Celjske zvezde za življenjsko delo je prejela plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja Goga Stefanović Erjavec. Slavnostna govornica je bila Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega centra. Foto: Andraž Purg



