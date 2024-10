Poklon Antonu Novačanu

I.Gimnazija v Celju. Slovesno so odkrili doprsni kip dr. Antona Novačana in se tako poklonili nekdanjemu dijaku, pesniku in diplomatu.

Zadnjo septembrsko sredo so na I. gimnaziji v Celju slovesno odkrili doprsni kip dr. Antona Novačana, pomembnega pesnika, pisatelja, dramatika in diplomata. Dogodek je bil namenjen obeležitvi življenja in dela tega izjemnega Celjana, ki je s svojim delom pustil neizbrisen pečat tako v lokalnem kot tudi širšem jugoslovanskem kulturnem prostoru.

Novačanov duh živi naprej

Anton Novačan, rojen 9. julija 1887 v Zadobrovi pri Celju, je bil v nekoč tudi dijak I. gimnazije v Celju. Njegova zapuščina pa sega daleč preko meja gimnazije, saj je bil tudi izjemen literat, dramatik in diplomat Kraljevine Jugoslavije. Poleg literarnega ustvarjanja je bil znan po svoji predanosti kulturni izmenjavi.

To je že četrti doprsni kip, delo v Celju živečega ruskega umetnika Olega Ambartsumyana, ki je skozi svoj umetniški izraz ustvaril izjemen spomenik, ki poudarja Novačanovo pomembnost v zgodovini gimnazije in mesta. Kip simbolizira plemenitost duha in univerzalnost misli tega nenavadnega, a izjemnega človeka.

Dogodek ob slovesnem odkritju so z nastopi pospremili tudi dijaki te gimnazije, med drugim pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora I. gimnazije v Celju in dijaki, ki so tudi člani Gledališča Zarja Celje. Tudi slednje z dr. Antonom Novačanom goji posebno vez, saj v njegov spomin organizirajo Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Ta bo letos potekal že 31. leto. Po zaključeni slovesnosti je sledil družabni klepet v dvorani Gimnazijka. (U.C.)