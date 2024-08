S svečanim odprtjem se bodo zvečer v Parizu začele paralimpijske igre. Prireditev ob začetku iger so postavili v središče mesta, organizatorji pa napovedujejo še en spektakel. Slovensko zastavo bosta nosila kapetanka odbojkaric sede, Celjanka Lena Gabršček in šentjurski atlet Henrik Plank. Sicer pa je v slovenski odpravi 14 športnic in športnikov – članici odbojkarske ekipe sta tudi Saša Kotnik Hren iz Zreč in Suzana Ocepek iz Tabora pri Vranskem. (JUre Mernik)

Foto: Facebook